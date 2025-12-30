Karşıyaka’nın 18 yaşındaki genç kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt, gösterdiği performansla ön plana çıkmaya başladı. Oynadığı son maçlarda farkını ortaya koymaya başlayan Adem Yeşilyurt, son olarak Tire 2021 FK karşısında attığı mükemmel golle takımına galibiyeti getirerek alkışları toplamıştı.

DEVLERİN RADARINDA

Gösterdiği performansla, Beşiktaş ve Trabzonspor’un ardından Fenerbahçe’nin de radarına giren Adem Yeşilyurt, bu sezon Karşıyaka formasıyla çıktığı 9 resmi maçta 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

U19 MİLLİ TAKIMI’NIN ADAY KADROSU

Kaleciler: Mehmet Tuğra Yeşilyurt (Beşiktaş A.Ş.), Enes Ali Oral (Esenler Erokspor), Burak Alp Çakmak (Hertha BSC Berlin) Defans: Emre Üstün (Berliner AK 07), Talha Bartu Özdemir (Eminevim Ümraniyespor), Berke Sarıgül (Göztepe A.Ş.), Ensar Buğra Tivsiz (Hesap.com Antalyaspor), Arda Vurucu (Stromsgodset IF), Turan Deniz Tuncer (Trabzonspor A.Ş.), Arda Öztürk (Trabzonspor A.Ş.), Kayra Cihan (Zecorner Kayserispor) Orta Saha: Enes Cinemre (Bandırma Spor), Jayden Marc Jem Tektaş (FC Millwall), Haydar Karataş (Fenerbahçe A.Ş.), Âdem Yeşilyurt (Karşıyaka), Robert Atsup (Kasımpaşa A.Ş.), Bora Yağız Aydın (Kütahyaspor Futbol Spor Kulübü), Haktan Şener (Olympique Lyonnais), Berkay Aslan (RAMS Başakşehir Futbol Kulübü), Onuralp Çakıroğlu (Trabzonspor A.Ş.), Emre Erdoğan (TSV 1860 Münih) Forvet: Özder Özcan (Alagöz Holding Iğdır FK), Emir Tuğra Turhan (RAMS Başakşehir Futbol Kulübü) Teknik Direktör: Uğur İnceman