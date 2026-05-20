Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre organizasyon, 4-13 Eylül tarihleri arasında Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenecek.

Ay-yıldızlı ekip, turnuvada C Grubu’nda yer alacak. Milli takımın gruptaki rakipleri ise Belçika Kadın Basketbol Milli Takımı, Avustralya Kadın Basketbol Milli Takımı ve Porto Riko Kadın Basketbol Milli Takımı oldu.

Millilerin gruptaki maç programı (TSİ) şöyle:

4 Eylül Cuma:

18.30 Belçika-Türkiye (Max-Schmeling-Halle)

6 Eylül Pazar:

12.30 Türkiye-Avustralya (Berlin Arena)

7 Eylül Pazartesi:

12.30 Porto Riko-Türkiye (Max-Schmeling-Halle)