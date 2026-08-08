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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 23 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenecek 2026 Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek 20 Yaş Altı Erkek Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunu duyurdu.

TFF'nin açıklamasına göre aday kadroya davet edilen futbolcular, 17 Ağustos Pazartesi günü Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

RAKİPLER BELLİ OLDU

Turnuvada sekiz ülke mücadele edecek. Türkiye, A Grubu'nda Fas, Tunus ve Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek.

B Grubu'nda ise İtalya, Cezayir, Kosova ve Arnavutluk yer alıyor.

Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler yarı finale yükselecek.

ADAY KADRO

Kaleciler: Egemen Aydın (TÜMOSAN Konyaspor), Onuralp Çevikkan (Trabzonspor)

Defans: Ensar Buğra Tivsiz (Antalyaspor), Devran Bozardıç (Batman Petrolspor), Ömer Arda Kara (Erzurumspor FK), Muhammed İyyad Kadıoğlu (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Arda Ünyay (Galatasaray), Miraç Şimşek (MKE Ankaragücü), Oğuzhan Yılmaz (Trabzonspor)

Orta saha: Ege Arslan (Bodrum FK), Muhammet Zeki Dursun (Bursaspor), Berat Luş (Galatasaray), Veis Yıldız (Hellas Verona), Berkay Aslan (Başakşehir), Ömer Faruk Duymaz (İstanbulspor), İsmail Esat Buğa (TÜMOSAN Konyaspor)

Forvet: Arda Usluoğlu (Corendon Alanyaspor), Emir Tuğra Turhan (Başakşehir)