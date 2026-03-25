2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde yarın İstanbul’da Romanya ile karşılaşacak Türkiye Milli Futbol Takımı, tarihindeki 648. maçına çıkacak.

103 yıllık geçmişe sahip A Milli Takım, bugüne kadar oynadığı 647 karşılaşmada 360’ı resmi, 287’si özel olmak üzere mücadele etti. Bu maçlarda 1’i hükmen olmak üzere toplam 255 galibiyet elde edilirken, 151 beraberlik ve 241 mağlubiyet alındı.

Ay-yıldızlı ekip, oynadığı karşılaşmalarda 278’i deplasmanda, 279’u Türkiye’de ve 90’ı tarafsız sahada olmak üzere sahaya çıktı. Hükmen alınan galibiyetler dahil edildiğinde milli takım toplam 895 gol atarken, kalesinde 926 gol gördü.

Milli takım bugüne kadar 92 farklı ülke ile karşı karşıya geldi. Oynanan 647 maçın 561’i Avrupa, 34’ü Asya, 24’ü Afrika, 25’i Amerika ve 3’ü Okyanusya temsilcilerine karşı gerçekleştirildi.

Hükmen galibiyetler arasında tek örnek Yunanistan karşısında elde edildi. 17 Kasım 2015’te oynanan ve 0-0 biten özel maç, daha sonra FIFA tarafından Yunanistan’ın kural dışı oyuncu oynatması nedeniyle Türkiye lehine 3-0 tescil edildi.

Ayrıca Türkiye’nin 21 Mayıs 2014’te Kosova ile oynadığı ve 6-1 kazandığı özel maç, o dönemde Kosova’nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle resmi istatistiklere dahil edilmedi.

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım, Romanya karşılaşmasıyla birlikte İtalyan teknik adamla 30. maçına çıkacak. Montella döneminde şu ana kadar 22’si resmi, 7’si özel olmak üzere 29 maç oynandı. Bu süreçte milliler 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı; rakip filelere 53 gol gönderirken kalesinde 41 gol gördü.