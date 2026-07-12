Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde U18 Genç Milli Takımı'nı çalıştıran Veli Kavlak, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan genç teknik adam ayrılık kararını duyurdu.

VELİ KAVLAK: 'BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONURDU'

Veli Kavlak, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde yürüttüğüm U18 Genç Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevimden, kendi isteğim doğrultusunda ayrılmış bulunuyorum.

Görev sürem boyunca şahsıma duyulan güven ve birlikte çalışma fırsatı bulduğum tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Türk futboluna ve Ay-Yıldızlı formaya hizmet etmek benim için her zaman büyük bir onur ve sorumluluk olmuştur. Bundan sonraki süreçte de kariyerime aynı inanç, kararlılık ve heyecanla devam edeceğim.

Türkiye Futbol Federasyonu'na ve tüm Milli Takımlarımıza gelecekte başarılar diliyorum."

VELİ KAVLAK'IN KARİYERİ

Futbolculuk kariyerinde Rapid Wien ve Beşiktaş formalarını giyen Veli Kavlak, teknik adamlık kariyerine Avusturya ekibi Rapid Wien altyapısında başladı.

2024-2025 sezonunda Beşiktaş U19 Takımı'nı çalıştıran Kavlak, Ocak 2026'da Türkiye U18 Genç Milli Takımı Teknik Direktörlüğü görevine getirilmişti.

TÜRKİYE U18 TAKIMI'NIN BAŞINDA 6 MAÇA ÇIKTI

Veli Kavlak yönetimindeki U18 Genç Milli Takımı, toplam 6 karşılaşmaya çıktı.

Genç teknik adam, bu süreçte 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken, maç başına 1.00 puan ortalaması yakaladı.