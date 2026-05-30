A Milli Futbol Takımı, pazartesi günü İstanbul’da Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık maçının çalışmalarını basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından rondo çalışması yaptı. Antrenmanın devamında hücum ve savunma oyuncularına yönelik taktik varyasyonlar üzerinde durulurken, son bölümde taktik maç gerçekleştirildi.

Tedavileri devam eden Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Eskihellaç antrenmanda yer almadı. Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ise bireysel çalışma programı kapsamında takımdan ayrı çalıştı.

A Milli Takım’ın antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da tribünden takip etti.

Ay-yıldızlı ekip, yarın saat 16.15’te Riva’da yapacağı son antrenmanla Kuzey Makedonya karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.