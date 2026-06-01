Milli Takım'a destek için zirveye yürüdüler

Etkinliğe katılan dağcılardan Nigar Küçük, milli takıma başarılar dileyerek, "Bugün milli takımımız için Acembol Gölleri'ne yürüdük. 2 bin 700 metre yükseklikten milli takımımıza başarılar diliyorum" dedi.

Herkes İçin Spor Federasyonu Gümüşhane İl Temsilcisi Osman Yılmazer ise Trabzon'dan gelen sporcularla birlikte anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, "40'a yakın sporcumuzla birlikte milli takımımız için yürüyüş düzenledik. Zorlu bir parkurdu ama güzel bir yürüyüş oldu. Acembol Gölü'nden milli takımımıza başarılar dilemek istedik. 24 yıl sonra Dünya Kupası'ndayız. İnşallah sonu kupa olur" diye konuştu.