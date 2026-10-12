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Kaynak: Haber Merkezi

2014 yılında Ankara'da kurulan ve Borsa İstanbul'da işlem gören yerli kablo üreticisi Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş., mali darboğazı aşmak ve borç yükünü hafifletmek amacıyla konkordato talep etti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yatırımcılara duyurulan başvuru, Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne 2026/845 esas numaralı dosya ile yapıldı. Şirket, yasal süreçteki tüm gelişmeleri mevzuata uygun şekilde kamuoyuyla paylaşacağını belirtti.

1 MİLYAR LİRALIK HACİZ VE DURAN FAALİYETLER

Ağustos 2026 itibarıyla ticari faaliyetlerini durdurduğunu ilan eden şirket, yakın geçmişte büyük bir haciz dalgasıyla sarsılmıştı. Çeşitli kurum ve kişilerin başlattığı icra işlemleri sonucunda şirketin mal varlıklarına toplam 1 milyar 62 milyon TL değerinde haciz konulmuştu. Haciz kararlarının ilk duyurulduğu dönemde fabrikadaki makinelerin çalıştığını ve üretimin sürdüğünü savunan şirket yönetimi, satış talebi olmadığını ve hukuki itirazların yapıldığını açıklamıştı.

HİSSELER YAKIN İZLEME PAZARI'NA ALINDI

Art arda gelen olumsuz mali tabloların ardından Borsa İstanbul yönetimi duruma müdahale ederek Alves Kablo paylarını Yakın İzleme Pazarı'na (Gözaltı Pazarı) kaydırdı. Şirketin hisse işlem sırası 9 Eylül 2026 tarihinde geçici olarak kapatılırken, paylar 10 Eylül 2026 itibarıyla yeni pazarda tekrar işlem görmeye başladı.

SPONSORLUK ANLAŞMASINDAN KISA SÜRE SONRA KRİZ

Şirketin içine düştüğü mali tablo, yakın zamanda imza atılan prestijli bir anlaşmayı da yeniden gündeme taşıdı. Alves Kablo, mali krizin patlak vermesinden sadece birkaç ay önce, Haziran 2026'da Türkiye Voleybol Federasyonu ile masaya oturarak "Filenin Sultanları" ve A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın resmi sponsorları arasına katılmıştı.