2026 FIFA Dünya Kupası hedefiyle Avrupa Elemeleri play-off yarı finaline hazırlanan A Milli Futbol Takımı, zorlu Romanya karşılaşması öncesindeki son provasını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Vincenzo Montella koordinesinde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan idmanın medyaya açık ilk çeyrek saatlik dilimi ısınma hareketleriyle start aldı.

Ardından pas organizasyonları ve top kapma varyasyonları üzerinde duran milliler, basına kapatılan bölümde ise tamamen yarınki maçın taktik kurgusuna yoğunlaştı. Kadroda Zeki Çelik antrenmanını takımdan ayrı sürdürürken, Merih Demiral’ın tedavi süreci ise devam etti. Kritik çalışmayı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz saha kenarından takip ederken; Hacıosmanoğlu, idman öncesinde İtalyan teknik adam Montella ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Dev randevu yarın akşam saat 20.00’de Beşiktaş Park’ta başlayacak.