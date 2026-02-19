İtalya’da düzenlenen oyunlara dört farklı disiplinde sekiz sporcuyla katılan ay-yıldızlı ekip, madalya kazanamadı.

Türkiye’yi kayakla atlamada Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, kısa kulvar sürat pateninde Denis Örs ile Furkan Akar, kayaklı koşuda İrem Dursun ile Abdullah Yılmaz, alp disiplininde ise Ada Hasırcı ile Thomas Kaan Önol Lang temsil etti.

Denis Örs çeyrek finale yükseldiİlk olimpiyat katılımını yaşayan Denis Örs, kısa kulvar sürat pateni erkekler 500 metrede elemeleri 44.651 saniyelik derecesiyle tamamladı ve en iyi üçüncüler arasında yer alarak çeyrek finale çıktı.

Çeyrek final serisinde beş sporcu arasında yarışan milli atlet, 41.532 saniyeyle beşinci sırayı alarak oyunlara veda etti.

Furkan Akar elemelerde elendiİkinci olimpiyat deneyimini yaşayan Furkan Akar, erkekler 500 metrede elemelerden geçemedi.

Yarışın son bölümünde rakibinin çarpması sonucu düşen Furkan, öncesinde kulvar ihlali ve geçiş hakkı vermeme nedeniyle ceza aldı ve yarışı tamamlayamadı.

Pekin 2022’de bin metre finalinde altıncı olan Furkan Akar, bu kez çeyrek final şansını elde edemedi.

Kayakla atlamada ilk tur vedaFatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, kayakla atlamada üç kategoride de ilk turda elendi.

Erkekler normal tepe ve büyük tepede ilk 30’a, süper takımda ise ilk 12’ye giremediler.Üçüncü olimpiyatına çıkan Fatih Arda İpcioğlu, normal tepede 111,1 puanla 44’üncü, büyük tepede 115 puanla 37’nci sırayı aldı.

İlk kez olimpiyatlarda yarışan Muhammed Ali Bedir ise her iki kategoride de 93,1 ve 80,3 puan toplayarak 48’inci oldu.

Süper takımda birlikte mücadele eden ikili, 202,7 puanla 17 ülke arasında 15’inci sırayı elde etti.

Kayaklı koşuda ilk olimpiyat deneyimiAbdullah Yılmaz ve İrem Dursun, kayaklı koşuda ilk kez olimpiyat pistiyle tanıştı.

Abdullah Yılmaz, erkekler sprint klasikte 94 sporcu arasında 3.40.34’lük derecesiyle 80’inci, 10 kilometre serbestte 113 sporcu arasında 27.08.3’lük süresiyle 100’üncü sırayı aldı.

İrem Dursun ise kadınlar 10 kilometre serbestte 111 sporcu arasında 31.26.8’lik zamanıyla 103’üncü oldu.

Alp disiplininde ilk katılımAda Hasırcı ve Thomas Kaan Önol Lang, alp disiplininde ilk olimpiyat heyecanını yaşadı.

Thomas Kaan Önol Lang, erkekler büyük slalomda ilk koşuda 1.25.67, ikinci koşuda 1.18.83 yaparak toplam 2.44.50’lik derece elde etti ve 81 sporcu arasında 49’uncu sırayı aldı. Slalom yarışını ise tamamlayamadı.

Kadınlar slalomda Ada Hasırcı da yarışı bitiremedi ve oyunlara veda etti.