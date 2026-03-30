Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle ikisi resmi, biri de Kosova FIFA üyesi olmadan önce yapılan özel karşılaşmada kozlarını paylaştı.

Milli takım, rakibiyle oynadığı üç maçın ikisini deplasmanda, birini sahasında kazanarak toplam 12 gol attı ve kalesinde yalnızca 2 gol gördü.

İLK KARŞILAŞMA

İlk karşılaşma 2014’te oynandı. Kosova Futbol Federasyonu, 3 Mayıs 2016’da UEFA üyeliğine kabul edilirken, 13 Mayıs 2016’da FIFA’nın 210. üyesi oldu.

Türkiye, bu tarihten önce 21 Mayıs 2014’te FIFA’nın özel izniyle deplasmanda Kosova ile oynadığı maçı 6-1 kazanmıştı.

İLK RESMİ KARŞILAŞMA

İlk resmi karşılaşma ise 12 Kasım 2016’da Antalya’da yapıldı. 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında Türkiye, Burak Yılmaz ve Volkan Şen’in golleriyle 2-0 galip geldi.

İskodra’daki ikinci resmi maçta ise 11 Haziran 2017’de oynanan karşılaşmayı milli takım Volkan Şen, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz ve Ozan Tufan’ın golleriyle 4-1 kazandı.