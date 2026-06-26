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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle veda etti.

Maçın ardından Milli Takım kampında yaşandığı iddia edilen bir olay gündeme geldi. Gazeteci Haluk Yürekli, Orkun Kökçü'nün babasının kamp yapılan otelde teknik direktör Vincenzo Montella, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Hakan Çalhanoğlu'nu yüksek sesle eleştirdiğini öne sürdü.

OTEL LOBİSİNDE GERGİNLİK İDDİASI

Yürekli'nin iddiasına göre Orkun Kökçü'nün babası, kamp yapılan otelin lobisinde Montella, Hacıosmanoğlu ve Hakan Çalhanoğlu hakkında sert ifadeler kullandı.

Yaşananların otelde bulunan birçok kişinin duyabileceği şekilde gerçekleştiği ileri sürüldü.

"AİLELER KAMPA ALINMAYACAK" İDDİASI

Haluk Yürekli, bu olayın ardından TFF'nin Milli Takım kampları ve turnuva organizasyonlarıyla ilgili yeni bir karar aldığını iddia etti.

Yürekli, bundan sonraki süreçte futbolcuların ailelerinin Milli Takım kamp ve turnuvalarına dahil edilmeyeceğini öne sürdü.

HAKAN ÇALHANOĞLU İDDİASI DA GÜNDEMDE

Yürekli ayrıca Orkun Kökçü'nün babasının çıkışının, takım içindeki ilişkilerle ilgili düşüncelerinden kaynaklandığını iddia etti.

Gazeteci, Orkun Kökçü'nün babasının, Hakan Çalhanoğlu'nun Orkun Kökçü ile birlikte oynamak istemediğine inandığını öne sürdü.

Milli Takım kampına ilişkin bu iddialar, Türkiye'nin Dünya Kupası'na galibiyetle veda etmesinin ardından spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.