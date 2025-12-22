Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan aralık ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1582,69 puanla 25. sıradaki yerini korudu. İspanya'nın 2025 yılını zirvede tamamladığı FIFA dünya klasmanında ilk 10 sıradaki ülkelerin yeri değişmedi.
Bir sonraki dünya sıralaması, 19 Ocak 2026'da açıklanacak. Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:
1 - İspanya / 1877,18 puan
2 - Arjantin / 1873,33 puan
3 - Fransa / 1870 puan
4 - İngiltere / 1834,12 puan
5 - Brezilya / 1760,46 puan
6 - Portekiz / 1760,38 puan
7 - Hollanda / 1756,27 puan
8 - Belçika / 1730,71 puan
9 - Almanya / 1724,15 puan
10 - Hırvatistan / 1716,88 puan