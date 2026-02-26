A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu üçüncü maçında yarın deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele, ay-yıldızlı ekibin tarihindeki 1060. resmi karşılaşması olacak.

Türkiye, ilk kez 24 Haziran 1936'da Yunanistan karşısında sahaya çıkmıştı. 90 yıllık süreçte toplam 1059 maç yapan milli takım, 549 galibiyet elde ederken 509 kez yenilgi yaşadı.

Milli ekip, tarihinde yalnızca bir kez berabere kaldı. 13 Haziran 1995'te İstanbul'da oynanan özel müsabakada Makedonya ile 78-78 eşitlik sağlandı.

RESMİ KARŞILAŞMALARDAKİ İLK ZAFER

Ay-yıldızlılar, resmi müsabakalardaki ilk galibiyetini 1949 Avrupa Şampiyonası'nda yakaladı.

Turnuvada ilk iki maçta Yunanistan ve Fransa'ya kaybeden Türkiye, üçüncü karşılaşmada Suriye'yi yenerek bu başarıyı elde etti.

EN FARKLI SKORLU SONUÇLAR

Milli takım, en farklı galibiyetini Libya karşısında aldı.29 Eylül 1980'de İzmir'de düzenlenen İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda Libya'yı 97 sayılık farkla 142-45 mağlup etti.

En farklı yenilgiler ise Hırvatistan ve Fransa önünde geldi. 24 Haziran 1993'te Almanya'daki 28. Avrupa Şampiyonası'nda Hırvatistan'a 113-63'lük skorla 50 sayı farkla kaybedildi.

Milliler, 3 Temmuz 2024'te Fransa deplasmanındaki hazırlık maçında da 96-46'lık sonuçla 50 sayı farkla yenildi.

ERGİN ATAMAN DÖNEMİ

Başantrenör Ergin Ataman idaresinde milli takım yarın 97. maçına çıkacak.

Deneyimli teknik adam yönetiminde 96 karşılaşmada 52 galibiyet, 44 mağlubiyet alındı.

Ataman'la milli takım, ulusal ve uluslararası başarılara imza attı. Özellikle 2025 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) finalde gümüş madalya kazanıldı.