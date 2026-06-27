Güney Kore'nin Incheon kentinde düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Havuz Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Kaan Efe Kaya önemli bir başarıya imza attı.

KAAN EFE KAYA DÜNYA İKİNCİSİ OLDU

Erkekler 400 metre çift palet finalinde mücadele eden Kaan Efe Kaya, 3 dakika 29.06 saniyelik derecesiyle dünya ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

'BU BAŞARILAR TESADÜF DEĞİL'

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Kadir Sağlam yaptığı açıklamada, "Federasyonumuz, birçok branşta ülkemizi Avrupa ve dünya şampiyonalarında gururla temsil etmeye devam etmektedir. Güney Kore'deki Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli takımımız, ülkemizin gururu oldu. Dünya ikinciliği başarımız, yine bu ay gençlerde 3 Avrupa ikinciliği ve 2 Avrupa üçüncülüğü madalyaları elde etmemiz bir tesadüf değil. Sporcularımızın dünya şampiyonluğunda final derecelerine ulaşmaları için elimizden gelen her türlü çabayı adım adım ortaya koyuyoruz. Bu madalyaları şampiyonluklara dönüştüreceğimize inancım tamdır. Dünya ikincisi olan, finallerde yüzen sporcularımız başta olmak üzere tüm millilerimize ve antrenörlerimize camiamız adına teşekkür eder, onları gönülden kutlarız. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ve Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya başta olmak üzere Bakanlığımızın tüm çalışanlarına, camiamıza her zaman destek oldukları için ayrıca teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.