Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Akademisi bünyesinde hazırlık eğitimi alacak milli sporcular için başvuru sürecini başlattı.

Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde beden eğitimi öğretmenliği branşında 16 kontenjan ayrıldı.

Başvurular 2 Şubat - 6 Şubat 2026 tarihleri arasında kabul edilecek. Adaylar, hazırlık eğitimi başvurularını https://personel.meb.gov.tr/ internet adresindeki bağlantı üzerinden Elektronik Başvuru Formu doldurarak gerçekleştirecek.

Yerleştirme işlemleri milli sporcu öncelik sıralamasına göre 25 Şubat 2026 tarihinde yapılacak. Asıl ve yedek olarak belirlenen adaylar aynı internet sitesi üzerinden duyurulacak.

Başvuru sahiplerinde milli sporcu belgesi şartı aranacak.

Adaylarda aranacak koşullar şu şekilde sıralandı:

“Olimpiyat oyunları veya paralimpik oyunlarda ferdi ya da takım müsabakalarında ilk üç dereceye girmek, milli sporcu belgesine konu olan müsabakanın oynandığı tarihte olimpiyat oyunları programında yer alan spor dallarının Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında büyükler ve alt yaş kategorilerinde ilk üç dereceye girmek, bu yarışmalar, yarışmalara ilişkin eleme müsabakaları ile eleme grup müsabakalarında takım sporlarında en az on kez Türkiye’yi temsil ederek milli sporcu belgesi almış olmak.”

Bunun yanı sıra Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen yaz ve kış gençlik olimpiyat oyunları, Üniversite Oyunları (Universiad), Akdeniz Oyunları, Deaflimpik Oyunları ile Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının dünya ve Avrupa şampiyonalarında ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç derece elde eden milli sporcular da başvuru yapabilecek.