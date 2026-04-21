Mersin’de 7-12 Nisan tarihlerinde düzenlenen 24 Yaş Altı ve Elit Büyükler Türkiye Muaythai Şampiyonası’nda 71 kiloda birincilik elde eden Muhammed Bilal Okay, bu sonuçla Dünya Şampiyonası’na katılım hakkı kazandı.

Geçen yıl katıldığı şampiyonada sakatlığı nedeniyle çeyrek finalde turnuvaya veda eden milli sporcu, bu kez haziran ayında Kosova’da yapılacak organizasyonda zirveye çıkmayı hedefliyor.

“YARIM KALAN HEDEFİMİZİ TAMAMLAMAK İSTİYORUZ”

Muhammed Bilal Okay, AA muhabirine yaptığı açıklamada uzun süredir bu başarı için çalıştığını ifade etti.

Ay-yıldızlı formayla kürsünün zirvesine çıkmayı amaçladığını belirten milli sporcu, “Bu spora büyük bir hayalle başladım ve her adımda hedeflerime yaklaşıyorum. En büyük amacım Dünya Şampiyonası’nda ülkemi en iyi şekilde temsil ederek altın madalyaya ulaşmak. Geçen yıl sakatlık nedeniyle bunu gerçekleştiremedim. Bu yıl Kosova’da yarım kalan hedefimizi tamamlamak istiyoruz.” dedi.

Antrenör Serhat Akagündüz ise sporcusunun Türkiye Şampiyonası’nda önemli bir başarı elde ettiğini belirtti.

Akagündüz, hedefe odaklandıklarını vurgulayarak, “Geçen yıl yaşadığı talihsizlikten sonra bu yıl çok daha güçlü bir hazırlık süreci geçirdi. Kosova’da altın madalya kazanarak hem ülkemizi hem de Şanlıurfa’yı gururlandırmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.