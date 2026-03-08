Milli sporcu Mehmet Emin Eğilmez, VIRTUS Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda T20 kategorisi 800 metre yarışını 1:55.47 ile tamamlayarak dünya şampiyonu oldu.

İspanya’nın Ourense şehrinde düzenlenen organizasyonda bu başarı, Türkiye için tarihi bir ilke de imza attı.

Eğilmez’in elde ettiği derece, Türkiye’ye T20 kategorisi 800 metre branşında ilk altın madalyayı kazandırdı. Yarış boyunca gösterdiği üstün performansla kürsünün en üst basamağına çıkan milli sporcu, şampiyona genelinde toplamda 2 altın ve 1 bronz madalya elde ederek organizasyonu üç madalyayla tamamladı.

Bu sonuçlarla Mehmet Emin Eğilmez, VIRTUS Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda öne çıkan isimlerden biri oldu.