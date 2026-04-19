Assen’de yer alan 4,5 kilometrelik pistte düzenlenen ikinci yarış da tamamlandı.

Pata Yamaha Ten Kate takımıyla mücadele eden Can, yarışa 12. sıradan başlayıp ilk turda liderliğe yükseldi.

Ancak Roberto Garcia’nın (GMT94) yaşadığı kaza sonrası bitime 6 tur kala durdurulan yarışta, Can Öncü lider Philip Oettl’ın 1.1 saniye gerisinde üçüncü sırada finiş gördü.

22 yaşındaki sporcu böylece bu sezon ilk kez podyuma çıkma başarısı gösterdi.

Topladığı puanları 52’ye çıkaran Can, pilotlar klasmanında lider Jaume Masia’nın 54 puan gerisinde 6. sırada yer aldı.

Şampiyonanın 4. ayağı 2-3 Mayıs tarihlerinde Macaristan’da gerçekleştirilecek.