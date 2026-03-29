Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz etabındaki ikinci yarışı 8. sırada tamamladı.
Portimao’daki Algarve Pisti’nde düzenlenen 17 turluk yarışta Ay-yıldızlı sporcu, Pata Yamaha Ten Kate ile damalı bayrağı 8. sırada geçti. Yarışı ZXMOTO Factory Evan Bros’tan Fransız sürücü Valentin Debise birinci, Ducati Orelac Verdnatura’dan Jaume Masia Vargas ikinci, Yamaha AS Blu Cru’dan Albert Arenas ise üçüncü sırada tamamladı.
Dünya Supersport Şampiyonası’nın bir sonraki ayağı, 17-19 Nisan tarihlerinde Hollanda’daki TT Assen Circuit Pisti’nde düzenlenecek.