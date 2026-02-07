Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkentinde düzenlenen dev şampiyonada 30 yaş kategorisinde yarışan İzmirli rekortmen, tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya uzandı.

Milli yüzücü, Open Masters Games kapsamında 9 Şubat’ta 200 metre karışık ve 100 metre kurbağalama, 11 Şubat’ta 400 metre karışık ve 200 metre kelebek, 12 Şubat’ta 100 metre kelebek, 13 Şubat’ta ise 200 metre kurbağalama yarışlarında kulaç atacak.

Open Masters Games’te 35 farklı branşta, 90 ülkeden 25 bini aşkın sporcu 14 Şubat’a kadar madalya mücadelesi verecek.