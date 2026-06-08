Kurban derilerinin ayakkabıdan saraciye ürünlerine, jelatinden kolajen üretimine kadar geniş bir yelpazede kullanıldığına dikkat çeken sektör temsilcisi Savranoğlu, sahadaki acı tabloyu gözler önüne serdi. Artan toplama maliyetleri, piyasadaki durgunluk ve deri toplayıcılarının sayısındaki dramatik düşüş, milyonlarca liralık değerin heba olmasına yol açıyor.

Özellikle küçükbaş hayvan derilerindeki kayıpların endişe verici boyutlara ulaştığını belirten Savranoğlu, "Ziraat odalarından aldığımız bilgilere göre, bazı bölgelerde toplayıcı bulunamadığı için vatandaşlar derileri çöpe atmak zorunda kalıyor. Bu durum sadece bir çevre ve atık sorunu değil, aynı zamanda sanayimiz için devasa bir yerli ham madde kaybıdır" ifadelerini kullandı.

RAKAMLARLA KURBAN KESİM BİLANÇOSU

Geçtiğimiz yıl 750 bini büyükbaş, 2 milyon 550 bini küçükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 300 bin civarında kurbanlık kesildi. Kesilen toplam hayvan sayısının bu yıl 3 milyon bandında olduğu tahmin ediliyor.

DEĞERİ DÜŞÜREN 3 BÜYÜK HATA

Derinin sanayiye kazandırılabilmesi için ilk müdahalenin hayati önem taşıdığının altı çizildi. Eğer deri kaliteli ve hasarsızsa doğrudan deri sanayisine, daha düşük kalitede ise jelatin ve kolajen üretimine yönlendiriliyor. Ancak sahada sıkça yapılan şu hatalar derinin ekonomik değerini hızla düşürüyor:

Yanlış yüzüm teknikleri kullanılması ve deride oluşan bıçak delikleri.

Kesim işleminin ardından derinin zamanında tuzlanmaması.

Tuzlanmayan derinin sıcak havada uzun süre bekletilerek yapısının bozulması.

ÇÖZÜM İÇİN "STRATEJİK HAM MADDE" VURGUSU

Kurban derilerinin sıradan bir atık veya geçici bir ürün olarak değil, "stratejik sanayi ham maddesi" olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Savranoğlu, yerli üretimi koruyacak çözüm reçetesini de paylaştı.

Belediyeler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve kesim yerleri arasında acil bir koordinasyon ağı kurulması gerektiği belirtildi. Toplama merkezlerinin daha görünür hale getirilmesi, teslim noktalarının önceden duyurulması ve kasapların doğru yüzüm konusunda bilinçlendirilmesi, deri ithalatına olan ihtiyacı azaltacak ve üretim zincirine büyük bir katma değer sağlayacak.