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Kaynak: Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan’ın Gayri Askeri Statüdeki Adaları silahlandırmasına ilişkin uyarılarda bulundu. Açıklamada, "Beklentimiz, Yunanistan’ın bölgede barış ve istikrara zarar verebilecek bu tür faaliyetlerden kaçınması ve antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmesidir" dedi.

Haftalık bilgilendirme toplantısı kapsamında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son bir hafta içerisinde 3 PKK’lı terörist daha teslim oldu. Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu 671 kişi yakalandı, 1069 kişi ise hududu geçemeden engellendi.

(Yunanistan, GKRY ve İsrail’i Birbirine Bağlaması Planlanan Denizaltı Elektrik Kablosu) Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda gerçekleştirilecek kablo veya boru döşeme ile bilimsel araştırma gibi faaliyetlerin ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, ülkemizin hak ve menfaatlerini göz ardı eden izinsiz faaliyetlere müsaade edilmemekte, bölgedeki gelişmeler yakından takip edilerek gerekli tedbirler alınmaktadır.

1 Ocak'tan bugüne sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 11 bin 994 oldu, engellenen kişi sayısı da 51 bin 338'e ulaştı.

(Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin) Mekke Ortak Savunma Anlaşması, üye ülkeler arasındaki savunma ve güvenlik iş birliğinin geliştirilmesi ile ortak savunma kapasitesi ve caydırıcılığın güçlendirilmesine yönelik bir çerçeve sunmaktadır. Anlaşma kapsamındaki faaliyetler, üye ülkelerin ortak kararları ve ilgili ulusal süreçler doğrultusunda yürütülmektedir.

YUNANİSTAN, GKRY VE İSRAİL'İ BİRBİRİNE BAĞLAYACAK DENİZALTI ELEKTRİK KABLOSU

(Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere ilişkin) Bölgemizde kriz ve gerginliklerin arttığı mevcut dönemde, Kıbrıs Adası’ndaki askeri gelişmeler tarafımızca yakından takip edilmektedir. GKRY’deki hava savunma sisteminin de Kıbrıs Türk halkı ve KKTC açısından doğrudan bir tehdit oluşturmadığı yönündeki iddialar, Kıbrıs Türk halkının güvenliği ile meşru hak ve menfaatlerinin göz ardı edilmesine gerekçe teşkil edemez.

(Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere ilişkin) Bakanlığımız da bölgedeki her türlü gelişmeyi yakından takip etmekte, gerekli tedbirleri almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de Akdeniz’in uluslararası sularında ve hava sahasında icra ettiği faaliyetlerle eğitimlere aralıksız devam etmektedir.

YUNANİSTAN'IN GAYRİ ASKERİ STATÜDEKİ ADALARI SİLAHLANDIRMASI

(Yunanistan’ın Gayri Askeri Statüdeki Adaları silahlandırmasına ilişkin) Beklentimiz, Yunanistan’ın bölgede barış ve istikrara zarar verebilecek bu tür faaliyetlerden kaçınması ve antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmesidir.

(Yunanistan’ın Gayri Askeri Statüdeki Adaları silahlandırmasına ilişkin) Türkiye, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de iyi komşuluk ve diyalogdan yana yapıcı yaklaşımını sürdürürken, uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini korumaya ve ülkemizin güvenliğine yönelik gerekli tedbirleri kararlılıkla almaya devam edecektir.