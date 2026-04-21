Milli Savunma Bakanlığı, Libya’da düzenlenen Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı’nın deniz safhasına ilişkin görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dost ve müttefik ülkelerin özel kuvvet unsurlarını bir araya getiren tatbikatın, Libya’nın egemenliği ve bağımsızlığına verilen desteğin yanı sıra müşterek harekat kabiliyetini geliştirmeyi amaçladığı vurgulandı.

Açıklamaya göre tatbikatın deniz safhasında, 18 Nisan’da TCG Gelibolu’na konuşlu SH-70 helikopteri ve gemide görevli SAT timinin katılımıyla Sirte Deniz Eğitim Sahası’nda “helikopterden halatla iniş eğitimi” gerçekleştirildi.

19 Nisan’da ise SAT timi ile Libya personelinin katılımıyla “gemi zapt ve müsadere eğitimi” icra edildi.

Paylaşımda tatbikatın deniz safhasına ilişkin görüntülere de yer verilirken, “Birlikte daha güçlü, birlikte daha hazırız.” mesajı paylaşıldı.