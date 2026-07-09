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Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada bedelli askerlik ücretlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Bedelli askerlik tutarı 2026 yılının ikinci altı ayı için 472 bin 653 lira 60 kuruş olmuştur" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

'ASKERLİK MÜRACAAT İŞLEMLERİ BAŞLADI'

Zeki Aktürk, yaptığı açıklamada, 2026 yılının ikinci altı ayı geçerli olan bedelli askerlik ücretini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesi yayımlandığını anımsatan Aktürk, "Buna göre bedelli askerlik tutarı 2026 yılının ikinci altı ayı için 472 bin 653 lira 60 kuruş olmuştur" diye konuştu.

Aktürk, "7 Temmuz 2026 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır." dedi.