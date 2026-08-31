Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, ilk toplantısını bugün gerçekleşecek. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif'in görüşme gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistanlı mevkidaşı Asif ile İstanbul’da görüştü
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif ile İstanbul’da bir araya geldi. Görüşme, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan komitenin ilk toplantısı öncesinde gerçekleşti.
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