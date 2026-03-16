Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Yaşar Güler, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto’nun resmi daveti üzerine İtalya’ya gitti.

Heyette Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer alıyor.Bakan Güler ve beraberindeki heyet, Roma Ciampino Havalimanı’na gerçekleştirdikleri inişin ardından resmi karşılama töreniyle karşılandı.

Karşılama sırasında hazır bulunan isimler şöyle:

İtalya Askeri Havacılık Daire Başkanı Tuğamiral Giuseppe Addesa

Vatikan Büyükelçiliğimiz Geçici Maslahatgüzarı Elif Okutucu

Roma Büyükelçiliğimiz Birinci Müsteşarı Tuna Yücel Çelik

Roma Silahlı Kuvvetler ve Deniz Ataşesi Albay Ali Top

Roma Hava Ataşesi Albay Mustafa Cem

Diğer yetkili makam temsilcileri



Ziyaret kapsamında Türkiye-İtalya savunma işbirliği, ikili askeri ilişkiler, NATO gündemi ve bölgesel güvenlik konuları başta olmak üzere geniş kapsamlı görüşmelerin yapılması bekleniyor.