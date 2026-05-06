Milli Savunma Bakanlığı'ının sosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Güler, SAHA 2026 Fuarı'nın ikinci gününde de görüşmelerini devam ettirdi.

Bakan Güler, fuar kapsamında, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Agil Gurbanov, Kenya Savunma Bakanı Roselinda Soipan Tuya, Vietnam Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Nguyen Thang, Kuveyt Savunma Bakanı Abdullah Ali Al-Abdullah Al-Salem Al-Sabah ve Moritanya Savunma, Emekli İşleri, Şehit Çocukları Bakanı Hanana Sidi ile buluştu.

