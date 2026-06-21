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Bakan Güler mesajında, ailesi için gece gündüz çalışan, evlatlarının geleceği için her türlü fedakarlığı göze alan ve çocuklarına sevgisiyle yol gösteren tüm babaların Babalar Günü’nü kutladı.

Babaların, karşılıksız sevgileriyle çocuklar için güvenli bir liman olduğunu vurgulayan Güler, aynı zamanda hayat tecrübeleriyle yol gösteren bir rehber ve duruşlarıyla örnek bir rol model olduklarını ifade etti.

Çocukların hayatı öğrenme sürecinde babaların önemli bir rol üstlendiğini belirten Güler, dürüstlük, çalışkanlık, sorumluluk bilinci ve vatan sevgisi gibi değerlerin çoğunlukla babalardan öğrenildiğini kaydetti.

“TOPLUMSAL BİRLİKTELİĞİN TEMELİNDE BABALARIN EMEĞİ VAR”

Bakan Güler, babaların yalnızca aile içinde değil, aynı zamanda kültürel ve manevi değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında da önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Milli kimliğin ve toplumsal birlikteliğin korunmasında babaların katkısına dikkat çekti.

Mesajında, şehit ve gazilerin babalarına da özel olarak değinen Güler, vatan uğruna evlat yetiştiren tüm babalara şükranlarını sundu.

“AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ VE DEVLET BÜYÜKLERİMİZİ YETİŞTİREN BABALARI RAHMETLE ANIYORUM”

Bakan Güler açıklamasında, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bugünlere ulaşmamızda emeği bulunan şanlı atalarımızı, devlet büyüklerimizi, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi yetiştiren fedakar babalarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Güler, tüm babaların Babalar Günü’nü kutlayarak sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, yurt içi ve yurt dışında görev yapan Mehmetçiklerin Babalar Günü mesajlarına da yer verildi.