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Kaynak: AA

Belçika’nın Zeebrugge Deniz Üssü’nde düzenlenen açılış programına çok sayıda üst düzey isim iştirak etti.

Programa, Türkiye’nin Brüksel Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, Belçika Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Tanguy Botman, Belçika Savunma Bakanlığı Ulusal Silahlanma Direktörü Bernard Phaleg, Başbakan De Wever’in Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Pascal Heyman, Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığından yetkililer ile Belçika Deniz Kuvvetleri Komutanlığından üst düzey temsilciler katıldı.

Açılışın ardından TCG Burgazada korveti, halkın ziyaretine açıldı.

NATO dayanışmasının önemli bir göstergesi

TCG Burgazada Gemi Komutanı Deniz Kurmay Yarbay Ercan Aras yaptığı açıklamada, geminin Belçika’daki etkinlikte yer almasının Türkiye’nin uluslararası işbirliği ve NATO dayanışmasına verdiği önemin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Aras, modern deniz platformlarının müttefik ülkelerle birlikte sergilendiği bu tür etkinliklerin önemine değinerek, "Burada bulunmamız, Türkiye’nin NATO çerçevesindeki işbirliği ve ortak çalışma iradesinin önemli bir göstergesidir. Belçikalı meslektaşlarımızla tecrübelerimizi paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Geminin Türk mühendis ve işçilerin emeğiyle geliştirildiğini vurgulayan Aras, TCG Burgazada’nın Ada sınıfı korvetler arasında modern sensör ve silah sistemleriyle öne çıkan bir platform olduğunu belirtti.

Aras, gemide kullanılan ADVENT Savaş Yönetim Sistemi’ne ilişkin olarak ise "Gemimizin beyni niteliğindeki bu sistem, milyonlarca satır koddan oluşmakta ve tüm silah ile sensörlerin etkin şekilde yönetilmesini sağlamaktadır." diye konuştu.

Milli haberleşme ve entegrasyon kabiliyetlerinin harekat etkinliğini artırdığını ifade eden Aras, geminin günümüzde çok tehditli deniz ortamında görev icra edebilecek seviyede olduğunu kaydetti.