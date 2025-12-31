31 Aralık 2025 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için büyük ikramiye heyecanı dorukta.

Piyangoda rekor seviyedeki 800 milyon TL'lik büyük ikramiye, tamamı dağıtım garantili olarak sahiplerini bulunuyor.

Piyango bileti görselinde yer alan bilgilere göre, yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 800 milyon TL olarak belirlendi.

2026 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE 80 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR BELLİ OLDU!

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 80 milyon TL'lik ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu! İşte 80 milyon TL kazanan bilet numaraları:

0609978

6531722