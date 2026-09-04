ABD'de gerçekleştirilecek organizasyonda Ayhancan, Manthey ekibi adına GT kategorisinde mücadele edecek. Milli sporcu, 91 numaralı Porsche 911 GT3 R'nin direksiyonunu Büyük Britanyalı James Cottingham ve Rus Timur Boguslavskiy ile paylaşacak.

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Lone Star Le Mans organizasyonunda sıralama turları yarın TSİ 23.20'de yapılacak. Sezonun 5. ayağındaki ana yarış ise 6 Eylül Pazar günü TSİ 21.00'de başlayacak.

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Ayhancan Güven, takım arkadaşlarıyla birlikte sezonun 5. yarışını başarılı bir sonuçla tamamlamak için mücadele edecek.