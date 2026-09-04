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Kaynak: AA

ABD'de gerçekleştirilecek organizasyonda Ayhancan, Manthey ekibi adına GT kategorisinde mücadele edecek. Milli sporcu, 91 numaralı Porsche 911 GT3 R'nin direksiyonunu Büyük Britanyalı James Cottingham ve Rus Timur Boguslavskiy ile paylaşacak.

Lone Star Le Mans organizasyonunda sıralama turları yarın TSİ 23.20'de yapılacak. Sezonun 5. ayağındaki ana yarış ise 6 Eylül Pazar günü TSİ 21.00'de başlayacak.



Ayhancan Güven, takım arkadaşlarıyla birlikte sezonun 5. yarışını başarılı bir sonuçla tamamlamak için mücadele edecek.



