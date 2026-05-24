Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde Türkiye genelindeki 692 korunan alanda yürüttüğü hazırlık çalışmalarını tamamladı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçtiğimiz yıl bayram tatilinde yaklaşık 3 milyon doğaseveri ağırlayan bu özel alanlarda, konfor ve güvenlik önlemlerinin bu yıl en üst seviyeye çıkarıldığını vurguladı.

692 KORUNAN ALANDA TÜM ÖNLEMLER ALINDI

DKMP Genel Müdürlüğü, vatandaşların uzun tatil döneminde doğayla iç içe, sorunsuz bir ziyaret deneyimi yaşaması amacıyla saha genelindeki tüm tesislerde bakım, onarım ve tadilat işlemlerini gerçekleştirdi. Ziyaretçi yoğunluğu öngörülerek temizlik çalışmaları sıklaştırılırken, can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek durumlara karşı da kapsamlı güvenlik tedbirleri devreye sokuldu.

Türkiye genelinde DKMP koruması altında; 50 milli park, 275 tabiat parkı, 112 tabiat anıtı, 32 tabiatı koruma alanı, 85 yaban hayatı geliştirme sahası, 14 Ramsar alanı ile 124 ulusal ve mahalli öneme sahip sulak alan bulunuyor. Ziyaretçilerin keyifli vakit geçirmesi amacıyla bu bölgelerde tanıtım merkezleri, günübirlik kullanım alanları, konaklama tesisleri, seyir terasları ve macera parkurları gibi turizm potansiyelini artıracak düzenlemeler hazır hale getirildi. Geçen yılki Kurban Bayramı'nda bu alanları toplam 2 milyon 984 bin 902 kişi ziyaret etmişti.

DİJİTAL REHBER: "MİLLİ PARKLAR" MOBİL UYGULAMASI DEVREDE

Doğa alanlarına erişimi kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen "Milli Parklar" mobil uygulaması da hizmet vermeye devam ediyor. Uygulama sayesinde vatandaşlar, gitmek istedikleri korunan alanların haritalarına, ulaşım ve iletişim bilgilerine, fotoğraf ve video galerilerine kolayca ulaşabiliyor. Alan içinde yapılabilecek aktivitelerin listelendiği platformda, gitmeden önce bölgeyi tanıma imkanı sunan sanal turlar ve belirli faaliyetler için rezervasyon özellikleri de yer alıyor.

BAKAN YUMAKLI’DAN "ORMAN YANGINI" HASSASİYETİ ÇAĞRISI

Türkiye’nin zengin biyoçeşitliliğinin gelecek nesillere aktarılması gereken birer hazine olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 9 günlük tatilin doğayı keşfetmek için büyük bir fırsat sunduğunu dile getirdi. Ziyaretçilerin huzuru için tüm önlemlerin alındığını ifade eden Bakan Yumaklı, vatandaşlara yönelik şu hayati uyarıda bulundu:

"Vatandaşlarımızdan korunan alanlarımızı ziyareti esnasında en üst düzeyde çevre hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Özellikle orman yangınları konusunda son derece tedbirli olunmalı; milli parklar, tabiat parkları ve orman sınırlarımız içinde yangına sebebiyet verebilecek her türlü ihmal ve kusurlu davranıştan kesinlikle kaçınılmalıdır. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın huzurlu ve iyi bir bayram geçirmesini diliyorum."