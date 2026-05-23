Türkiye, İsviçre’de düzenlenen Para Atletizm 2026 Nottwil Grand Prix’sinde önemli bir başarıya imza attı.
Ay yıldızlı sporcular organizasyonu toplam 9 madalya ile tamamladı.
6 ALTIN MADALYA GELDİ
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre milli sporcular farklı branşlarda kürsüye çıkmayı başardı.
Altın madalya kazanan sporcular şöyle:
Muhammet Khalvandi - F47 cirit atma ve F57 gülle atma
Canan Doğan - T71 100 metre
Abdullah Ilgaz - T47 yüksek atlama ve uzun atlama
Hamza Güleç - T61 uzun atlama
HAMİDE DOĞANGÜN’DEN 3 BRONZ
Milli sporcu Hamide Doğangün ise organizasyonda üç farklı branşta bronz madalya elde etti.
Hamide Doğangün, T53 kategorisinde 100 metre, 200 metre ve 800 metrede üçüncülük elde etti.