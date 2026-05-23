Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye, İsviçre’de düzenlenen Para Atletizm 2026 Nottwil Grand Prix’sinde önemli bir başarıya imza attı.

Ay yıldızlı sporcular organizasyonu toplam 9 madalya ile tamamladı.

6 ALTIN MADALYA GELDİ

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre milli sporcular farklı branşlarda kürsüye çıkmayı başardı.

Altın madalya kazanan sporcular şöyle:

Muhammet Khalvandi - F47 cirit atma ve F57 gülle atma

Canan Doğan - T71 100 metre

Abdullah Ilgaz - T47 yüksek atlama ve uzun atlama

Hamza Güleç - T61 uzun atlama

HAMİDE DOĞANGÜN’DEN 3 BRONZ

Milli sporcu Hamide Doğangün ise organizasyonda üç farklı branşta bronz madalya elde etti.

Hamide Doğangün, T53 kategorisinde 100 metre, 200 metre ve 800 metrede üçüncülük elde etti.