İtalya Serie A'nın 29'uncu haftasında Como ile Roma karşı karşıya geldi.

ROMA İLK YARIYI PENALTI GOLÜYLE ÖNDE KAPATTI

Donyell Malen'ın 7'inci dakikada penaltıdan kaydettiği golle karşılaşmada 1-0 öne geçen konuk ekip Roma, devreye tek farklı skor üstünlüğüyle girdi.

Douvikas'ın golüyle skora denge geldi! 🔥 pic.twitter.com/mbcxXDMQzw — S Sport Plus (@ssportplustr) March 15, 2026

COMO DOUVIKAS İLE SKORA EŞİTLİĞİ GETİRDİ

Fabregas yönetiminde bu sezon etkileyici bir performans sergileyen Como Douvikas'ın 59'uncu dakikada attığı golle skora eşitliği getirdi.

Hızlı hücumu faulle kesen Wesley, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görerek Roma'yı 10 kişi bıraktı! ❌ pic.twitter.com/wj1M39rwgk — S Sport Plus (@ssportplustr) March 15, 2026

WESLEY KIRMIZI KART GÖRDÜ

Bu golden yaklaşık 5 dakika sonra Roma'nın Brezilyalı yıldızı Wesley ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı. Roma için ikinci yarıda yaşadığı tek şansızlık bununla sınırlı kalmadı.

ZEKİ ÇELİK SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKTI

Dakikalar 70'i gösterdiğinde milli oyuncu Zeki Çelik de sağ baldırında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemedi. A Milli Takım'ın Romanya ile oynayacağı kritik maça az bir zaman kala Zeki Çelik'in sakatlık yaşaması korkuttu.

Fenerbahçe'den kiralık olarak Como'da forma giyen Diego Carlos, Roma karşısında takımının geri dönüşe imza attığı golü kaydetti! pic.twitter.com/cNl3VCFDJF — Tivibu Spor (@tivibuspor) March 15, 2026

ESKİ FENERBAHÇELİ DIEGO CARLOS GALİBİYET GOLÜNÜ ATTI

Como 10 kişi kalan ve Roma karşısında 79'da eski Fenerbahçeli yıldız Diego Carlos'un golüyle maçı çevirmeyi başardı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

GASPERINI ZEKİ ÇELİK'İN SAKATLIĞI HAKKINDA KONUŞTU

Maçın ardından DAZN'a konuşan Roma Teknik Direktörü Gasperini Zeki Çelik'in sakatlığıyla ilgili, "Umarım kramp başlangıcıdır. Birden fazla mevkide oynadığından bizim için çok önemli. Umarım kısa sürede geri döner." diye konuştu.