Sezon başında Fenerbahçe'den Al Ahli'ye transfer olan 20 yaşındaki genç stoper Yusuf Akçiçek Suudi Arabistan kariyerinin ilk kupasını kazandı.
AL KHOLOOD HIZLI BAŞLADI
Suudi Arabistan Kral Kupası'nda Al Hilal ile Al Kholood karşı karşıya geldi. Maça 4. dakikada Ramiro Enrique Paz'ın attığı golle hızlı başlayan Al Kholood ilk yarının sonlarında kalesinde gördüğü üst üste gollerle yakaladığı momentumu kaybetti.
AL AHLI İLK YARININ SONUNDA BULDUĞU GOLLERLE MAÇI ÇEVİRDİ
Simone Inzaghi yönetimindeki Al Hilal 42'de Nasser Al Dawsari ve 45'te Theo Hernandez'in attığı gollerle ilk yarıda skoru tersine çevirerek devreyi 2-1 önde tamamladı.
YUSUF AKÇİÇEK İKİNCİ YARIDA OYUNA GİRDİ
İkinci yarıda oyuna milli oyuncu Yusuf Akçiçek dahil olurken Al Hilal savunma disipliniyle skoru korumayı başardı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak kupanın sahibi oldu.