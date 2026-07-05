Milli oyuncu Ömer Kutluay'a büyük onur: Dünya Kupası'nda en iyi 5'e seçildi

Bu yıl İstanbul'da düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası bugün oynanan final maçıyla birlikte sona erdi.
Finalde ABD ile yarı finalde Türkiye'yi eleyen Sırbistan karşı karşıya geldi.
Bu yıl İstanbul'da düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası bugün oynanan final maçıyla birlikte sona erdi.
Finalde ABD ile yarı finalde Türkiye'yi eleyen Sırbistan karşı karşıya geldi.
Finalde Sırbistan'ı 107-81'lik skorla farklı mağlup eden ABD, FIBA U17 Dünya Kupası'nda üst üste sekizinci kez şampiyonluğa ulaşarak bu yaş kategorisindeki üstünlüğünü sürdürdü.
ÖMER KUTLUAY EN İYİ BEŞTE
Turnuvanın ardından açıklanan organizasyonun en iyi beşinde Türkiye'den yalnızca Ömer Kutluay yer aldı.
FIBA U17 Dünya Kupası'nın en iyi beşi şu isimlerden oluştu:
Ömer Kutluay (Türkiye)
Luke Paul (Avustralya)
Beckham Black (ABD)
Joaquim Boumtje-Boumtje (ABD)
Nikola Kusturica (Sırbistan)
İSTATİSTİKLERİYLE GÖZ DOLDURDU
Turnuva boyunca Milli Takım'ın en önemli hücum silahı olan Ömer Kutluay, yedi maçta 28.4 sayı, 6.2 ribaund ve 9.0 asist ortalamaları yakalayarak dikkat çekici bir performans sergiledi.
MVP ABD'DEN
Turnuvanın En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülü ise şampiyon ABD'nin 17 yaşındaki uzun oyuncusu Joaquim Boumtje-Boumtje'ye verildi.