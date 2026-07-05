Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Milli oyuncu Ömer Kutluay'a büyük onur: Dünya Kupası'nda en iyi 5'e seçildi

Milli oyuncu Ömer Kutluay'a büyük onur: Dünya Kupası'nda en iyi 5'e seçildi

İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası sona ererken, Türkiye adına gurur veren bir başarı geldi. U17 Milli Takımı'nın yıldız oyun kurucusu Ömer Kutluay, turnuvanın en iyi beşine seçilerek organizasyona damga vuran isimlerden biri oldu.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Milli oyuncu Ömer Kutluay'a büyük onur: Dünya Kupası'nda en iyi 5'e seçildi - Resim: 1

Bu yıl İstanbul'da düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası bugün oynanan final maçıyla birlikte sona erdi.

Finalde ABD ile yarı finalde Türkiye'yi eleyen Sırbistan karşı karşıya geldi.

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Milli oyuncu Ömer Kutluay'a büyük onur: Dünya Kupası'nda en iyi 5'e seçildi - Resim: 2

Finalde Sırbistan'ı 107-81'lik skorla farklı mağlup eden ABD, FIBA U17 Dünya Kupası'nda üst üste sekizinci kez şampiyonluğa ulaşarak bu yaş kategorisindeki üstünlüğünü sürdürdü.

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Milli oyuncu Ömer Kutluay'a büyük onur: Dünya Kupası'nda en iyi 5'e seçildi - Resim: 3

ÖMER KUTLUAY EN İYİ BEŞTE

Turnuvanın ardından açıklanan organizasyonun en iyi beşinde Türkiye'den yalnızca Ömer Kutluay yer aldı.

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Milli oyuncu Ömer Kutluay'a büyük onur: Dünya Kupası'nda en iyi 5'e seçildi - Resim: 4

FIBA U17 Dünya Kupası'nın en iyi beşi şu isimlerden oluştu:

Ömer Kutluay (Türkiye)
Luke Paul (Avustralya)
Beckham Black (ABD)
Joaquim Boumtje-Boumtje (ABD)
Nikola Kusturica (Sırbistan)

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Milli oyuncu Ömer Kutluay'a büyük onur: Dünya Kupası'nda en iyi 5'e seçildi - Resim: 5

İSTATİSTİKLERİYLE GÖZ DOLDURDU

Turnuva boyunca Milli Takım'ın en önemli hücum silahı olan Ömer Kutluay, yedi maçta 28.4 sayı, 6.2 ribaund ve 9.0 asist ortalamaları yakalayarak dikkat çekici bir performans sergiledi.

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Milli oyuncu Ömer Kutluay'a büyük onur: Dünya Kupası'nda en iyi 5'e seçildi - Resim: 6

MVP ABD'DEN

Turnuvanın En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülü ise şampiyon ABD'nin 17 yaşındaki uzun oyuncusu Joaquim Boumtje-Boumtje'ye verildi.

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