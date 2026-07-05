Milli oyuncu Ömer Kutluay'a büyük onur: Dünya Kupası'nda en iyi 5'e seçildi

İSTATİSTİKLERİYLE GÖZ DOLDURDU

Turnuva boyunca Milli Takım'ın en önemli hücum silahı olan Ömer Kutluay, yedi maçta 28.4 sayı, 6.2 ribaund ve 9.0 asist ortalamaları yakalayarak dikkat çekici bir performans sergiledi.