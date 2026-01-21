Türk otomobil sporlarının iki önemli ismi Ayhancan Güven ve Salih Yoluç, Daytona 24 Saat Yarışı’nda mücadele edecek. Milli sporcular, 2026 IMSA Spor Otomobiller Şampiyonası’nın açılış etabı olan organizasyonda piste çıkacak.

Geçtiğimiz sezon Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası’nı (DTM) zirvede tamamlayan Ayhancan Güven, ABD’nin Florida eyaletinde düzenlenecek 24 saatlik yarışta GTD Pro kategorisinde yarışacak. Red Bull sporcusu Ayhancan; İsviçreli Ricardo Feller, Avusturyalı Thomas Preining ve Klaus Bachler ile birlikte Manthey takımının 911 numaralı aracını kullanacak.

Salih Yoluç ise DXDT takımının 36 numaralı otomobiliyle GTD sınıfında direksiyon başına geçecek. Deneyimli pilotun takım arkadaşları İrlandalı Charlie Eastwood, ABD’li Mason Filippi ve Yeni Zelandalı Scott McLaughlin olacak.

Daytona Uluslararası Pisti’nde koşulacak zorlu mücadele, 24 Ocak Cumartesi günü TSİ 21.40’ta başlayacak.