Makaralı yay kadın takımı, Hazal Burun, Emine Rabia Oğuz ve Defne Çakmak’tan oluşan kadrosuyla çeyrek finalde Hindistan’ı 233-227, yarı finalde Meksika’yı 232-228 mağlup ederek finale yükseldi. Finalde ABD’yi 233-232 yenen milliler altın madalyanın sahibi oldu.

Makaralı yay erkek takımında ise Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yağız Sezgin çeyrek finalde Danimarka’yı 234-233, yarı finalde ev sahibi Çin’i 237-234 geçerek finale çıktı. Finalde ABD karşısında 234-231 üstünlük sağlayan milli takım altın madalya kazandı.

Hazal Burun ve Emircan Haney’den oluşan makaralı yay karışık takım, çeyrek finalde Hollanda’yı 159-158, yarı finalde Kazakistan’ı 157-156 yenerek finale yükseldi. Finalde ABD’ye 157-154 mağlup olan ekip, turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.

Organizasyon yarın sona erecek.