Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri’nde düzenlenen organizasyonda 41 ülkeden 307 sporcu yarışıyor.

Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yağız Sezgin’den oluşan milli takım, bronz madalya mücadelesinde Danimarka ekibiyle karşı karşıya geldi.

Rasmus Bramsen, Martin Damsbo ve Mathias Fullerton’un yer aldığı rakibini 238-234 mağlup eden Türkiye, organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.

Makaralı yay kadın takımlar kategorisinde ise Hollanda adına yarışan Sanne De Laat, Fenna Stallen ve Jessie Van Den Munckhof altın madalya kazandı.

İtalya’dan Giulia Di Nardo, Nicola Andrea Moccia ve Elisa Roner gümüş madalya elde ederken, Estonya ekibinde yer alan Lisell Jaatma, Marita Meeri Paas ve Maris Tetsmann bronz madalyaya ulaştı.

Dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.