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Kaynak: AA

2026 Okçuluk Dünya Kupası’nın dördüncü ayağı yarın İspanya’da başlayacak. Organizasyon, 7-12 Temmuz tarihleri arasında başkent Madrid’de gerçekleştirilecek.

Türkiye, klasik ve makaralı yay kategorilerinde toplam 16 sporcuyla turnuvada yer alacak. Ay-yıldızlı ekip, önceki etaplarda elde ettiği madalya başarılarını İspanya’da da sürdürmeyi hedefliyor.

Milli takım, Dünya Kupası’nın Meksika etabında 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalya kazanırken, Çin ayağında 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz ile toplam 6 madalya elde etti. Antalya etabında ise 1 altın madalya kazanıldı.

Madrid’de düzenlenecek organizasyonda Türkiye’yi temsil edecek sporcular da belli oldu.

Erkekler klasik yay kategorisinde Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Harun Kırmızıtaş ve Ulaş Berkim Tümer yer alacak.

Kadınlar klasik yayda Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan, Dünya Yenihayat ve Canse Duru Tarakçı mücadele edecek.

Erkekler makaralı yayda Emircan Haney, Batuhan Akçaoğlu, Eren Kırca ve Yağız Sezgin yarışacak.

Kadınlar makaralı yay kategorisinde ise Yeşim Bostan Uçar, Hazal Burun, Defne Çakmak ve Emine Rabia Oğuz milli formayla sahaya çıkacak.