Milli okçular, Çin’in Şanghay kentinde düzenlenen Hyundai Okçuluk Dünya Kupası 2. ayağında önemli bir başarıya imza attı.

KADIN VE ERKEK MİLLİ TAKIMLARIMIZ FİNALDE ABD İLE KARŞI KARŞILAŞACAK

Organizasyonda mücadele eden makaralı yay kadın ve erkek milli takımları finale yükselerek 9 Mayıs Cumartesi günü altın madalya mücadelesi verme hakkı kazandı.

Kadınlar finali, TSİ 05.02’de, Erkekler final mücadelesi ise TSİ 05.40’ta başlayacak. Milli okçular, Dünya Kupası finalinde iki kategoride de ABD karşısına çıkacak.