Türkiye’nin organizasyonuna ev sahipliği yapacağı ve 18-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonada, 41 ülkeden toplam 307 sporcu mücadele edecek.

Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri’nde yapılacak organizasyonun açılış gününde ekipman kontrolleri ile resmi antrenman programı uygulanacak.

Milli takım, şampiyonada klasik yay ve makaralı yay branşlarında toplam 12 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

Mete Gazoz, son Avrupa Şampiyonası’nda Almanya’nın Essen kentinde erkekler klasik yay kategorisinde altın madalya kazanarak adını tarihe yazdırmıştı. Başarılı sporcu böylece olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluklarını aynı anda elde eden ilk okçu olma başarısını göstermişti.

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli okçular şunlar:

Erkekler klasik yay: Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Ulaş Berkim Tümer

Kadınlar klasik yay: Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan, Dünya Yenihayat

Erkekler makaralı yay: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Yağız Sezgin

Kadınlar makaralı yay: Hazal Burun, Defne Çakmak, Emine Rabia Oğuz