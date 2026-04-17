Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, sezon planlamasını Avrupa Şampiyonası üzerine kurduklarını belirterek, “Bu yılki hazırlık sürecimizi Avrupa Şampiyonası’na göre şekillendiriyoruz. Son şampiyon olarak yeniden podyumda yer almak ve Avrupa’da zirveyi tekrar elde etmek istiyorum.” dedi.

Antalya’da Milli Takım kampında bulunan Red Bull sporcusu Gazoz, AA’ya yaptığı açıklamada Meksika’da düzenlenen 2026 Okçuluk Dünya Kupası’nın ilk etabında bronz madalya kazandığını ve yarışmayı bir madalya ile tamamladığını söyledi.

Sezona iyi bir giriş yaptığını ifade eden milli sporcu, genel performanstan memnun olduğunu ve farklı kategorilerde iddialarını sürdürdüklerini dile getirdi. Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları’nın kendisi için önemli hedefler olduğunu vurguladı.

Yılın büyük bölümünü kamp ve yarışmalarla geçirdiğini aktaran Gazoz, yoğun antrenman temposunun performansını artırdığını ve olimpiyatlara doğru sürecin doğru yönetilmesi halinde yeniden altın madalya başarısının mümkün olduğunu belirtti.