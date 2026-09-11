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Kaynak: AA

Milli Muharip Uçak KAAN Programı kapsamında yürütülen çalışmalar, düzenlenen değerlendirme toplantısında ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün KAAN Programı kapsamında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına katıldığı belirtildi.

Toplantıda, program kapsamında yürütülen faaliyetlerin mevcut durumu ile önümüzdeki döneme ilişkin başlıklar değerlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının, KAAN'ın geliştirme süreci, teknik gereksinimleri ve program hedeflerini bütüncül bir yaklaşımla takip ettiği bildirildi.