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Kaynak: AA

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 15. ayağında mücadele verecek. ELF Marc VDS Takımı adına yarışan milli sporcu, 18-20 Eylül tarihlerindeki Avusturya Grand Prix'sinde piste çıkacak.

Asrın Rodi Pak Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda, Kadir Erbay ise İspanya Superbike Şampiyonası'nda yarışacak.

Moto2 Avusturya Yarışı, 23 tur üzerinden 20 Eylül Pazar günü TSİ 13.15'te start alacak.

Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Asrın Rodi Pak ise 17-20 Eylül tarihlerinde Fransa'nın Le Castellet bölgesindeki Paul Ricard Pisti'nde, Superstock sınıfında Slider Endurance takımıyla yarışacak.

Dünyanın en eski 24 saatlik motosiklet yarışlarından olan organizasyon, 19 Eylül Cumartesi günü TSİ 16.00'da başlayacak ve 20 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da sona erecek.

Milli motosikletçi Kadir Erbay da 18-20 Eylül tarihlerinde Navarra Pisti'nde yapılacak İspanya Superbike Şampiyonası'nın (ESBK) 6. ayağında Supersport sınıfında yarışacak.

I+DENT Takımı'nın genç pilotu Kadir Erbay, 19 Eylül Cumartesi günü TSİ 16.50'de hafta sonunun ilk yarışına, 20 Eylül Pazar günü de saat 14.10'da ikinci mücadelesine çıkacak.