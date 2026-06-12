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Kaynak: AA

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan bilgilendirmeye göre, Dünya Superbike ve Dünya Supersport Şampiyonaları'nın yedinci ayak yarışları Misano Pisti'nde düzenlenecek.

Dünya Superbike kategorisinde mücadele eden Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu, ilk yarış için yarın TSİ 16.30'da start alacak.

Yamaha Motoxracing ekibi adına yarışan Bahattin, 14 Haziran Pazar günü saat 12.00'de superpole seansında, saat 15.00'te ise hafta sonunun ikinci yarışında boy gösterecek.

Dünya Supersport Şampiyonası genel sıralamasında dördüncü basamakta yer alan Can Öncü ise Pata Yamaha Ten Kate takımıyla yarın saat 15.00'te ve 14 Haziran Pazar günü saat 16.15'te başlayacak yarışlarda mücadele verecek.