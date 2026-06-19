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Kaynak: AA

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan bilgilendirmeye göre, Dünya Moto2 Şampiyonası’nda son yarışlardaki başarılı performansıyla öne çıkan milli sporcu Deniz Öncü, Çekya Grand Prix’sinde mücadele verecek.

ELF Marc VDS Takımı adına yarışan Deniz Öncü, organizasyon kapsamında bugün gerçekleştirilecek serbest antrenmanlarda, yarın ise sıralama seanslarında yer alacak.

Milli motosikletçi, 21 Haziran Pazar günü TSİ 13.15’te başlayacak Moto2 sınıfındaki 18 turluk Çekya Grand Prix yarışında üst sıralar için mücadele edecek.

KADİR ERBAY, ESBK'NIN ÜÇÜNCÜ AYAĞINDA BOY GÖSTERECEK

Milli motosikletçi Kadir Erbay ise İspanya Superbike Şampiyonası'nın (ESBK) üçüncü ayağında mücadele verecek.

I+DENT Racing Takımı adına Supersport 600 kategorisinde yarışan genç sporcu, Estoril Pisti'nde bugün antrenmanlara çıkacak. Kadir Erbay, yarınki sıralama turlarının ardından TSİ 16.50'de ilk yarışa çıkacak.

Genç sporcu, şampiyonanın Estoril ayağındaki ikinci yarışına ise 21 Haziran Pazar günü TSİ 14.10'da başlayacak.

TÜRK SPORCULAR MOTOMİNİ'DE DE PİSTE ÇIKACAK

Türk motosiklet sporunun genç yetenekleri de hafta sonu MotoMini Avusturya'da boy gösterecek.

MotoMini Avusturya yarışlarında Berkay Sarıay, Uzay Alp Urcan, Aslan Osmanpaşaoğlu ve Ali Said Ünal da 20-21 Haziran tarihlerinde Avusturya'da piste çıkacak. Rechnitz Speedarena'da düzenlenecek yarışlarda Berkay Sarıay ile Uzay Alp Urcan 190 cc sınıfında, Aslan Osmanpaşaoğlu ve Ali Said Ünal ise 160 cc sınıfında gaza basacak.

Aynı tarihlerde gerçekleştirilecek MotoMini İtalya serisinde ise Demir Doğan ve Mikail Sertkaya yarışacak.

MOTOKROSÇULAR BULGARİSTAN'DA YARI FİNAL HEYECANI YAŞAYACAK

Avrupa 65&85 Motokros Şampiyonası yarı finalleri de 20-21 Haziran tarihlerinde Bulgaristan'ın Sevlievo kentinde düzenlenecek.

Gorna Rositsa Parkuru'nda gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi Uluç Taşöz ve Ömer Kudu temsil edecek. Mert Akkafa ile Ali Akkafa ise Inter Balkan Açık Kupası'nda mücadele edecek.