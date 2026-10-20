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Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği Prima Pramac Yamaha takımı, milli motosikletçinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Takım tarafından yapılan bilgilendirmede, “Milano'da gerçekleştirilen ilave sağlık kontrollerinin ardından, Mandalika'daki kaza nedeniyle omzundan yaralanan Toprak Razgatlıoğlu'nun 26 Ekim Pazartesi günü ameliyat edilmesine karar verildi. Bu gelişme nedeniyle sporcu, sezonun kalan bölümünde yarışamayacak. Önümüzdeki etaplarda Yamaha test pilotu Augusto Fernandez'in onun yerini alması öngörülüyor.” ifadelerine yer verildi.

Takımın açıklamasında ayrıca, “Son doktor kontrolleri, sakatlığın mümkün olan en iyi şekilde iyileşebilmesi için ameliyat yapılmasının gerekli olduğunu ortaya koydu.” denildi.

Toprak Razgatlıoğlu da yaşadığı sakatlık ve tedavi süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Milli sporcu, “Mandalika'da yaşadığım kazanın ardından yapılan incelemeler, omzumdaki hasarın başlangıçta tahmin ettiğimizden daha ciddi olduğunu gösterdi. Bu nedenle tamamen iyileşebilmek ve pistlere en yüksek performansımla dönebilmek için önümüzdeki günlerde ameliyat olacağım. Karar vermek kolay olmadı. Ancak doktorlarımla ve yakın çevremle yaptığım görüşmelerin ardından, geleceğim açısından en doğru seçeneğin bu olduğuna karar verdik.” açıklamasını yaptı.

MotoGP tarihinde yarışan ilk Türk motosikletçi unvanına sahip olan Toprak Razgatlıoğlu, sezonun son 5 etabı öncesinde genel klasmanda 21. sırada yer alıyor. Milli sporcu, geride kalan 17 yarışta toplam 18 puan elde etti.