Milli motosikletçi Deniz Öncü, 2026 Moto2 Dünya Şampiyonası’nın ikinci etabı kapsamında Brezilya’da yarışa çıkacak. Goiania kentinde bulunan Autodromo Ayrton Senna pistinde gerçekleştirilecek mücadele 3,8 kilometrelik parkurda 26 tur üzerinden koşulacak.

ELF Marc VDS Racing Team adına piste çıkacak olan Deniz Öncü, sıralama turları öncesinde yarın TSİ 19.40’ta başlayacak ilk seans ve 20.05’te gerçekleştirilecek ikinci seanslarda en iyi start pozisyonunu elde etmeye çalışacak.

Ana yarış, 22 Mart Pazar günü TSİ 19.15’te start alacak.

Red Bull sporcusu Deniz Öncü, sezonun açılış yarışı olan Thailand Grand Prix’ni 9. sırada tamamladı. Aynı yarışta Manuel Gonzalez, Liqui Moly Dynavolt Intact takımıyla birinciliğe ulaşarak sezonun ilk galibiyetini elde etti.